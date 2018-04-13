Законопроект об организации спортивной подготовки внесен в Госдуму

Законопроектом вводится новый вид отраслевой организации — «организация спортивной подготовки». В соответствии с инициативой, «это физкультурно-спортивная организация, основной деятельностью которой является реализация одной или нескольких программ спортивной подготовки».

При этом под спортивной подготовкой, согласно предлагаемым поправкам, подразумевается «деятельность по подготовке спортсменов и иных физических лиц к спортивным соревнованиям через формирование и совершенствование их спортивного мастерства, включающая тренировочный процесс, участие спортсменов, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях, научно-методическое, медицинское, медико-биологическое и антидопинговое обеспечение».

Законопроектом устанавливаются права и обязанности организаций спортивной подготовки, а также вводятся обязательные требования к уставу организаций спортивной подготовки. Предусматривается, что такие организации могут быть федеральными, региональными или муниципальными. В пояснительной записке разработчики также уточняют, что законопроект распространяется на деятельность частных организаций спортивной подготовки.

Противодействие допингу

Согласно проекту закона, организация спортивной подготовки «вправе разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки», а также участвовать в официальных спортивных соревнованиях от своего имени или от имени иной физкультурно-спортивной организации. Такое учреждение может самостоятельно не только осуществлять отбор спортсменов для прохождения спортивной подготовки, но и отчислять их в случае невыполнения ими требований, предусмотренных программами спортивной подготовки.

Эти организации обязаны «качественно и в полном объеме обеспечивать спортивную подготовку под руководством тренера по избранному виду спорта» и обеспечивать участие спортсменов в спортивных соревнованиях. В них также должно осуществляться медицинское обеспечение спортсменов, систематический медицинский контроль за ними.

"Организации спортивной подготовки обязаны осуществлять меры, направленные на противодействие допингу в спорте, в том числе ежегодно проводить со спортсменами, проходящими в такой организации спортивную подготовку, занятия, пропагандирующие противодействие допингу в соответствующем виде спорта и разъясняющие требования антидопинговых правил и ответственность за их нарушение", — подчеркивается в проекте закона.

Кроме этого, в этих организациях, согласно документу, спортсменов будут знакомить «под роспись» с антидопинговыми правилами в соответствующем виде спорта.