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Володин: проект об ответных мерах на действия США могут рассмотреть в мае
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Володин: проект об ответных мерах на действия США могут рассмотреть в мае 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Проект об ответных мерах РФ на действия США может быть рассмотрен Госдумой в мае, заявил вице-спикер ГД Петр Толстой.
"Скорее всего, да, если иное решение не будет принято на Совете ГД", — заявил Толстой журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, будет ли проект рассмотрен Госдумой в мае.
Парламентарий подчеркнул, что все депутаты ГД работают в ситуации, когда у политиков нет отпусков, особенно в сложившейся сложной международной обстановке.
"Если Совет примет решение отозвать депутатов из отпуска, значит депутаты вернутся из регионов, из отпусков, соберется внеочередное заседание Госдумы и примет это решение", — добавил он.
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