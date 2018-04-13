Володин: проект об ответных мерах на действия США могут рассмотреть в мае

"Скорее всего, да, если иное решение не будет принято на Совете ГД", — заявил Толстой журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, будет ли проект рассмотрен Госдумой в мае.

Парламентарий подчеркнул, что все депутаты ГД работают в ситуации, когда у политиков нет отпусков, особенно в сложившейся сложной международной обстановке.

"Если Совет примет решение отозвать депутатов из отпуска, значит депутаты вернутся из регионов, из отпусков, соберется внеочередное заседание Госдумы и примет это решение", — добавил он.