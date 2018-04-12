Захарова напомнила Вашингтону, что ИГ появилось в результате вторжения США в Ирак 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook напомнила президенту США Дональду Трампу, что появление группировки ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»), от которой, по словам политика, Соединенные Штаты освободили Сирию, стало результатом вторжения Вашингтона в Ирак.
Захарова процитировала при этом заявление Трампа в Twitter, в котором он заметил, что его администрация проделала «отличную работу по освобождению региона от ИГ». «Где [причитающееся] нам „спасибо, Америка?“, — добавил он.
»Просто не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГ", — заявила в ответ Захарова.