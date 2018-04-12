Ещё
Захарова напомнила Вашингтону, что ИГ появилось в результате вторжения США в Ирак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова напомнила Вашингтону, что ИГ появилось в результате вторжения США в Ирак 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook напомнила президенту США Дональду Трампу, что появление группировки ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»), от которой, по словам политика, Соединенные Штаты освободили Сирию, стало результатом вторжения Вашингтона в Ирак.
Захарова процитировала при этом заявление Трампа в Twitter, в котором он заметил, что его администрация проделала «отличную работу по освобождению региона от ИГ». «Где [причитающееся] нам „спасибо, Америка?“, — добавил он.
»Просто не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГ", — заявила в ответ Захарова.
ТАСС: последние новости
Тулеев попросил прокуратуру проверить его доходы после публикаций в СМИ о его "владениях" Медведев назвал "дурацкими" и "милитаристскими" заявления представителей ряда стран НАТО Профильный комитет ООН обсудил нарушение США правила работы постпредства РФ в Нью-Йорке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии167
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»210
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса310
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство18
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию128
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение