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Меркель озвучила решение относительно участия в ударе по Сирии
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Меркель озвучила решение относительно участия в ударе по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Германия не будет принимать участие в возможной военной акции западных стран в Сирии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Глава МИД Германии Хайко Маас, в свою очередь, заявил, что союзники Берлина пока не направляли запрос правительству ФРГ насчет участия в военных действиях в Сирии, передает ТАСС
Ранее в Берлине заявили, что Германия «не будет играть активную роль» в каком бы то ни было военном ответе США на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума. Кроме того, немецкие политики призвали Вашингтон отказаться от удара по Сирии.
В четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что не уточнял сроки нанесения удара по Сирии, но заметил, что это может произойти «очень скоро или вообще не скоро».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.
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