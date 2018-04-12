ОЗХО подтвердила отравление Скрипалей «Новичком» 

Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены химическим веществом «Новичок», передает канал Sky News. Ранее британские СМИ со ссылкой на МИД страны сообщали, что специалисты ОЗХО завершили изучение инцидента в Солсбери, передали свой отчет Великобритании и в скором времени направят документ всем странам-членам организации. Как писали «Вести. Экономика», Россия получила ответы на свои направленные в ОЗХО вопросы по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и начала их изучение. В середине марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего агента ГРУ и его дочери в Солсбери. Великобритания считает, что Россия причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». Россия отрицает причастность к инциденту в Солсбери.