Ещё
Великобритания созывает заседание Совбеза ООН, чтобы «привлечь Россию к ответу»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Великобритания созывает заседание Совбеза ООН, чтобы «привлечь Россию к ответу» 

dp.ru 37 минут назад
Лондон инициирует заседания Совета Безопасности ООН и встречу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) после получения ответа специалистов организации по веществу, использованному в «деле Скрипаля». Великобритания намерена «привлечь Россию к ответственности». Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в РФ в Twitter. «Россию надо привлечь к ответственности за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Великобритания созвала встречи ОЗХО и Совета Безопасности ООН с этой целью», — указали в посольстве. Также в диппредставительстве подчеркнули, что «Россия отвечала отрицанием, отвлечением и дезинформацией» в рамках дела об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. «Сложите факты вместе и у вас будет только одно заключение: только российские власти обладали средствами, мотивом и данными для того, чтобы совершить это преступление. Нет правдоподобной альтернативы», — отметили в посольстве. Ранее Великобритания возложила ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь Юлию на Россию, поскольку, по разведданным, отравители использовали нервно-паралитический газ «Новичок», разработанный в России. Британские власти также указывали на то, что у Москвы был мотив отравить бывшего полковника ГРУ: в 2006 году Скрипаля судили за госизмену и шпионаж в пользу Лондона, однако впоследствии его обменяли на раскрытых агентов России в США. Россия отвергает предъявленные обвинения, отмечая, что Великобритания не представляет никаких доказательств. Эксперты организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провели собственное расследование инцидента в Солсбери и подтвердили, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим ядом, однако не назвали его «Новичком» и не сообщали, где он мог быть изготовлен. Специалисты отметили, что более подробные результаты содержатся в закрытой части доклада.
Это неполный текст новости
dp.ru: последние новости
В Госдуму внесли законопроект об ответе России на санкции США Юрий Чайка объявил о публикации переписки с Терезой Мэй по делам Березовского и Литвиненко Лавров рассказал, что у России есть доказательства инсценировки химической атаки в Сирии
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирия отбивалась от атаки «Буками»788
Путин прокомментировал атаку по Сирии338
В РФ ответили на удары США по Сирии2071
Названо число жертв атаки в Сирии183
Познер: «Это катастрофа для США»233
Видео
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона перед атакой
В мире Конфликты
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
02:34
Познер: «Это катастрофа для США»
Политика В мире
01:21
Трамп изучает разведданные
США Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение