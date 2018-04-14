Великобритания созывает заседание Совбеза ООН, чтобы «привлечь Россию к ответу» 

Лондон инициирует заседания Совета Безопасности ООН и встречу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) после получения ответа специалистов организации по веществу, использованному в «деле Скрипаля». Великобритания намерена «привлечь Россию к ответственности». Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в РФ в Twitter. «Россию надо привлечь к ответственности за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Великобритания созвала встречи ОЗХО и Совета Безопасности ООН с этой целью», — указали в посольстве. Также в диппредставительстве подчеркнули, что «Россия отвечала отрицанием, отвлечением и дезинформацией» в рамках дела об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. «Сложите факты вместе и у вас будет только одно заключение: только российские власти обладали средствами, мотивом и данными для того, чтобы совершить это преступление. Нет правдоподобной альтернативы», — отметили в посольстве. Ранее Великобритания возложила ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь Юлию на Россию, поскольку, по разведданным, отравители использовали нервно-паралитический газ «Новичок», разработанный в России. Британские власти также указывали на то, что у Москвы был мотив отравить бывшего полковника ГРУ: в 2006 году Скрипаля судили за госизмену и шпионаж в пользу Лондона, однако впоследствии его обменяли на раскрытых агентов России в США. Россия отвергает предъявленные обвинения, отмечая, что Великобритания не представляет никаких доказательств. Эксперты организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провели собственное расследование инцидента в Солсбери и подтвердили, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим ядом, однако не назвали его «Новичком» и не сообщали, где он мог быть изготовлен. Специалисты отметили, что более подробные результаты содержатся в закрытой части доклада.
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