Джонсон после доклада ОЗХО возложил на РФ ответственность за производство «Новичка»

Мнение министра

"Это было боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия «Новичок». Такой вывод основан на исследованиях, проведенных в четырех независимых, весьма авторитетных лабораториях по всему миру. Все они прислали одинаковые окончательные результаты. Нет никаких сомнений в том, что именно было применено, и не остается никаких иных объяснений в отношении того, кто несет за это ответственность — только у России есть средства, мотив и послужной список", — приводит Форин оффис слова своего главы в полученном ТАСС коммюнике.

Джонсон напомнил, что его страна пригласила инспекторов ОЗХО для проверки частиц отравляющего вещества, чтобы «обеспечить строгое соблюдение протоколов [Конвенции по запрещению] химического оружия», но при этом ни в один момент «не подвергали сомнению выводы», содержавшиеся в экспертизе военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне, расположенной рядом с Солсбери.

"В интересах гласности и потому, что, в отличие от русских, нам нечего прятать, мы попросили ОЗХО опубликовать резюме, чтобы все могли его увидеть, и распространить полный доклад всем участникам ОЗХО, включая Россию", — пояснил руководитель британского внешнеполитического ведомства.

По словам Джонсона, в следующую среду по инициативе Лондона состоится сессия исполкома ОЗХО, во время которой участники обсудят дальнейшие шаги по недопущению применения химического оружия. «Кремль должен будет предоставить ответы», — подчеркнул глава МИД Великобритании

В четверг ОЗХО подтвердила выводы британских следователей о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, однако не смогла установить его происхождение.