Ещё
Порошенко попросил у мира защиты от «вмешательства России» в выборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель определилась с атакой по Сирии
Меркель определилась с атакой по Сирии

Порошенко попросил у мира защиты от «вмешательства России» в выборы 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что опасается влияния России на предстоящие в следующем году президентские и парламентские выборы, в связи с чем попросил у мира защиты.
Порошенко говорил о президентских выборах, которые пройдут на Украине весной 2019 года, и о парламентских выборах осенью того же года. По его словам, мир должен «предложить рецепт для противодействия российского вмешательства в любые выборы», в том числе возможного вмешательства в выборы на Украине, передает РИА «Новости».
«В ближайшие два года в западных странах пройдет более 20 избирательных кампаний. Например, выборы в Европейский парламент, которые будут иметь чрезвычайное влияние на будущий состав Европейской комиссии, или президентские и парламентские выборы в Молдавии, Литве, на Украине», — заявил он.
Сейчас, заявил Порошенко, мир стоит перед глобальными вызовами, поэтому ключевым мировым игрокам нужно принимать «ответственные решения». В частности, заявил Порошенко, это должно касаться ситуации в Сирии. От этого, считает президент Украины, будет зависеть мировая безопасность.
Он выразил надежду на то, что «самого худшего сценария» удастся избежать, но при этом добавил, что в мире «уже давно идет новая холодная война».
Также Порошенко заявил, что рассчитывает на расширение военной помощи США для Киева.
«Решение о предоставлении оборонительного летального вооружения Украины — я благодарен США», — сказал Порошенко.
Россия неоднократно опровергала обвинения во «вмешательствах» в выборы в других странах. В США, где Москву прямо в этом обвиняют, так и не предоставили никаких доказательств, более того, в марте спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США проголосовал за прекращение расследования «вмешательства» России в президентские выборы в Штатах 2016 года, так как доказательств сговора команды действующего президента Дональда Трампа с Москвой обнаружено не было.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Тулеев попросил защиты чести и достоинства после публикаций о «несметных богатствах» В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина с Трампом Захарова ответила Трампу, за что мир говорит «Спасибо, Америка»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса312
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»112
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому179
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию60
Улюкаев удивил тюремным досугом77
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение