Порошенко попросил у мира защиты от «вмешательства России» в выборы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что опасается влияния России на предстоящие в следующем году президентские и парламентские выборы, в связи с чем попросил у мира защиты.

Порошенко говорил о президентских выборах, которые пройдут на Украине весной 2019 года, и о парламентских выборах осенью того же года. По его словам, мир должен «предложить рецепт для противодействия российского вмешательства в любые выборы», в том числе возможного вмешательства в выборы на Украине, передает РИА «Новости»

Сейчас, заявил Порошенко, мир стоит перед глобальными вызовами, поэтому ключевым мировым игрокам нужно принимать «ответственные решения». В частности, заявил Порошенко, это должно касаться ситуации в Сирии . От этого, считает президент Украины, будет зависеть мировая безопасность.

Он выразил надежду на то, что «самого худшего сценария» удастся избежать, но при этом добавил, что в мире «уже давно идет новая холодная война».

Также Порошенко заявил, что рассчитывает на расширение военной помощи США для Киева.

«Решение о предоставлении оборонительного летального вооружения Украины — я благодарен США», — сказал Порошенко.