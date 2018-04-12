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Опрос: британцы не хотят конфликтовать с РФ из-за Сирии
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Опрос: британцы не хотят конфликтовать с РФ из-за Сирии 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Согласно данным опроса, жители Великобритании не хотят вступать в конфликт с Россией из-за Сирии, передает РИА Новости.
Участникам опроса предложили ответить, следует ли Лондону вмешаться в конфликт и отреагировать на информацию о предполагаемой химатаке. На этой неделе появились сообщения о якобы имевшей место химатаке в городе Дума. Россия опровергла эти сообщения, ОЗХО проводит расследование.
Сначала 37% выступили против операции, а за ее поддержку проголосовали 36%. Но после того, как у респондентов спросили, поддержат ли они силовые меры, если они приведут к конфликту с Россией, против выступили 48% опрошенных. За операцию высказались 28%.
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