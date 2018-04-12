Опрос: британцы не хотят конфликтовать с РФ из-за Сирии

Участникам опроса предложили ответить, следует ли Лондону вмешаться в конфликт и отреагировать на информацию о предполагаемой химатаке. На этой неделе появились сообщения о якобы имевшей место химатаке в городе Дума . Россия опровергла эти сообщения, ОЗХО проводит расследование.

Сначала 37% выступили против операции, а за ее поддержку проголосовали 36%. Но после того, как у респондентов спросили, поддержат ли они силовые меры, если они приведут к конфликту с Россией, против выступили 48% опрошенных. За операцию высказались 28%.

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