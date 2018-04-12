«Второго Карибского кризиса не предвидится»

Эксперт: США провоцируют Россию на первый удар

Назначенец Трампа на должность главы Госдепа призвал напрячь все силы для противостояния Москве

Кандидат на пост главы Госдепа США, бывший директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что многолетний период мягкого отношения США к «российской агрессии» за рубежом закончен. Россия представляет опасность, и с ней нужно вести дела жестко.

«Наши дипломатические усилия на российском направлении потребуют большого напряжения, но, как и в предыдущих противостояниях с Москвой, они должны продолжаться», — пишет Помпео в тезисах своего выступления в Сенате, которое станет для него «вступительным экзаменом» на новую должность.

Полет над гнездом ястреба

Тезисы «предвыборного доклада» Помпео настолько откровенны, что этому трудно найти аналоги в речах каких-то других американских политков, даже Маккейна, говорит заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов

«С одной стороны, конечно, надо понимать, что Майк Помпео пытается произвести впечатление на своих слушателей, от которых зависит, получит ли он работу госсекретаря или нет. Грубо говоря, он скажет все что угодно, лишь бы это отвечало взглядам большинства в сенатском комитете. Поэтому Помпео стремится выглядеть большим ястребом, чем самый агрессивный член этого комитета. Но, с другой стороны, агрессивная риторика американских представителей все больше подкрепляется реальными агрессивными действиями в отношении России», — сказал «Ридусу» политолог.

Ужесточение позиции США в отношении России происходит по всем направлениям и под самыми разными предлогами: изобретаются все новые санкции, и конца им пока не видно. Политику России пытаются дискредитировать практически ежедневно, говорит он.

«А ситуация в Сирии все больше напоминает Карибский кризис, где конфликт США и России достиг критической точки», — напоминает эксперт.

Перелистывая доклад Помпео, он указывает на те абзацы, где претендент на пост госсекретаря США неприкрыто обещает оказывать помощь антироссийским силам в странах по ее периметру.

«Например, Помпео прямо говорит, что США намерены вооружать «смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии». То есть это откровенное признание того, что все майданы и айдары проплачены, инициированы и срежиссированы в Вашинготне», — заключает Шаповалов.

Нету рыбки золотой

Хотя заявления, приготовленные Помпео для самопрезентации в Сенате, действительно не лезут ни в какие рамки с точки зрения дипломатического этикета, в реальности вряд ли они будут реализованы в той мере, в какой они заявлены бывшим директором ЦРУ, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

«Ведь мало хотеть что-то сделать — например, прищучить Россию. Надо еще такую возможность иметь, а Россия — не та страна, которой можно безнаказанно наступать на ноги. Поэтому если Помпео получит работу в Госдепартаменте, строй его мыслей, конечно, не изменится. Но на своем рабочем сесте он будет исходить не из своих желаний, а из своих возможностей», — сказал «Ридусу» политолог.

Можно, например, уверенно прогнозировать, что Помпео в должности главы Госдепартамента США не станет вести дело к ядерной войне с Россией.

«Второго Карибского кризиса точно не предвидится; не надо бросаться такими словами», — уверен Брутер.

Сегодня в силах Помпео и Трампа непрерывно наращивать санкции в отношении Москвы до беспредела — в ожидании, что доведенный до белого каления Кремль в какой-то момент потеряет самообладание и «раскроется», как боксер на ринге.

«США провоцируют Россию на какие-то действия, на драку, на первый удар, чтобы иметь оправдание нанести удар в ответ», — объясняет эксперт технологию дипломатического троллинга.