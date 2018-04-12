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Яценюк обвинил США и ЕС в том, что они не поддерживают Украину
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Яценюк обвинил США и ЕС в том, что они не поддерживают Украину 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Украина настаивает на четких перспективах вступления в ЕС и НАТО, — заявил Арсений Яценюк на открытии Форума безопасности в Киеве.
«ЕС для Украины — это достижение цивилизации, образец демократии и свободы, к которому тянется украинская нация. И поэтому мы просим наших европейских партнеров четкой перспективы для Украины», — сказал он.
То же касается и НАТО как системы мировой безопасности, подчеркнул политик. По его словам, это не должны быть только вербальные сигналы, должны быть четкие действия.
По мнению Яценюка, отсутствие таких действий со стороны партнеров Украины приводят к обострению ситуации.
Напомним, что сегодня в Киеве стартовал 11-й Форум по вопросам безопасности, тема которого «План реинтеграции во имя будущего».
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