РФ подключится к ситуации с задержанным в Одессе судном

Захарова: РФ подключится к ситуации с задержанным в Одессе российским судном SeaBreeze

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Кандидат в госсекретари США призвал к жёстким мерам против Сирии

За шесть лет Госдума приняла 1500 правительственных законов

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