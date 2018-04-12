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РФ подключится к ситуации с задержанным в Одессе судном
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Захарова: РФ подключится к ситуации с задержанным в Одессе российским судном SeaBreeze 

Парламентская газета 55 минут назад
Фото: Парламентская газета
Россия подключится к ситуации с задержанием в Одессе российского судна-земснаряда SeaBreeze. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передаёт РИА «Новости».
«Мы следим за этой ситуацией, готовы к ней активно подключиться, как только получим соответствующую просьбу либо от компании, либо от лиц, ее представляющих», — сказала Захарова.
По её словам, в Генконсульстве России в Одессе, экипаж судна состоял в основном из граждан Украины, российское гражданство имеют всего два моряка.
Прокуратура Одесской области арестовала российское судно SeaBreeze 10 апреля в рамках дела о «незаконной добыче песка у берегов Крыма». Кораблём владеет крымская компания Trans Services Maritime.
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