Против экипажа арестованного в Одессе российского судна дел не заведено

Татьяна Тихончик. Украинская прокуратура не заводила никаких дел в отношении экипажа арестованного в одесском порту Южный судна, принадлежащего российской компании, сообщила пресс-секретарь «прокуратуры Крыма », входящей в состав генпрокуратуры Украины

«Ни капитан судна, ни другие члены экипажа судна SeaBreeze не имеют никакого статуса в этом юридическом производстве, то есть они не являются ни свидетелями, ни подозреваемыми, то есть против экипажа никаких дел не заведено», — приводит ее слова ТАСС

Тихончик сказала, что не располагает данными о том, гражданами какой страны являются члены экипажа судна. Она уточнила, что арестованное судно принадлежит российской компании, «которая занимается незаконной добычей песка в Крыму».

По ее словам, «уголовное дело было начато 13 марта, и позавчера Генпрокуратура Украины определила подследственность за национальной полицией Украины в Крыму, то есть она будет вести досудебное расследование».