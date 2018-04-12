Ещё
Против экипажа арестованного в Одессе российского судна дел не заведено
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель определилась с атакой по Сирии
Меркель определилась с атакой по Сирии

Против экипажа арестованного в Одессе российского судна дел не заведено 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украинская прокуратура не заводила никаких дел в отношении экипажа арестованного в одесском порту Южный судна, принадлежащего российской компании, сообщила пресс-секретарь «прокуратуры Крыма», входящей в состав генпрокуратуры Украины, Татьяна Тихончик.
«Ни капитан судна, ни другие члены экипажа судна SeaBreeze не имеют никакого статуса в этом юридическом производстве, то есть они не являются ни свидетелями, ни подозреваемыми, то есть против экипажа никаких дел не заведено», — приводит ее слова ТАСС.
Тихончик сказала, что не располагает данными о том, гражданами какой страны являются члены экипажа судна. Она уточнила, что арестованное судно принадлежит российской компании, «которая занимается незаконной добычей песка в Крыму».
По ее словам, «уголовное дело было начато 13 марта, и позавчера Генпрокуратура Украины определила подследственность за национальной полицией Украины в Крыму, то есть она будет вести досудебное расследование».
10 апреля сообщалось, что украинские власти арестовали российское судно компании Trans Services Maritime в рамках дела о незаконной добыче песка. До этого на Украине было задержано российское рыболовецкое судно «Норд». Члены экипажа «Норда» были допрошены в херсонском управлении СБУ по делу капитана Владимира Горбенко.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Тулеев попросил защиты чести и достоинства после публикаций о «несметных богатствах» В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина с Трампом Появились сведения о прекращении выдачи американских виз сотрудникам «Аэрофлота»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса326
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому175
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»77
Улюкаев удивил тюремным досугом76
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию52
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение