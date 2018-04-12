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Асад: угрозы Сирии со стороны Запада дестабилизируют обстановку в регионе
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Асад: угрозы Сирии со стороны Запада дестабилизируют обстановку в регионе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Страны Запада «пытаются изменить ходе событий в Сирии после побед, одержанных ее армией над террористами».
Об этом заявил в четверг президент арабской республики Башар Асад. Как сообщила канцелярия главы государства, сирийский лидер принял в Дамаске советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Акбара Велаяти.
В ходе состоявшейся беседы Асад предупредил, что «агрессивные угрозы со стороны Запада в адрес Дамаска приведут к дестабилизации обстановки в регионе и во всем мире».
Он указал, что «заявления некоторых западных политиков о возможности военного нападения на Сирию основываются на сфабрикованных их пособниками фактах».
Иранский эмиссар, в свою очередь, заявил «о поддержке Тегераном стойкости Сирии и ее народа в войне против терроризма».
Ранее в интервью телеканалу «Сурия» Велаяти подчеркнул, что Сирия и Иран «будут совместно противодействовать провокациям и агрессивным угрозам со стороны США, Израиля и их союзников».
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