Асад: угрозы Сирии со стороны Запада дестабилизируют обстановку в регионе

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Страны Запада «пытаются изменить ходе событий в Сирии после побед, одержанных ее армией над террористами».

В ходе состоявшейся беседы Асад предупредил, что «агрессивные угрозы со стороны Запада в адрес Дамаска приведут к дестабилизации обстановки в регионе и во всем мире».

Он указал, что «заявления некоторых западных политиков о возможности военного нападения на Сирию основываются на сфабрикованных их пособниками фактах».

Иранский эмиссар, в свою очередь, заявил «о поддержке Тегераном стойкости Сирии и ее народа в войне против терроризма».