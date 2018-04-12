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Меркель обсудила с Макроном ситуацию в Сирии и международную обстановку
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Меркель обсудила с Макроном ситуацию в Сирии и международную обстановку 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила в четверг по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном международную обстановку и ситуацию в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Они обсудили, прежде всего, развитие ситуации в Сирии", — отметил представитель правительства, подчеркнув, что Меркель и Макрон выразили беспокойство «недавним применением отравляющих веществ и угрозой эрозии международного запрета на применение химического оружия».
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