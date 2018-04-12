Меркель обсудила с Макроном ситуацию в Сирии и международную обстановку

"Они обсудили, прежде всего, развитие ситуации в Сирии", — отметил представитель правительства, подчеркнув, что Меркель и Макрон выразили беспокойство «недавним применением отравляющих веществ и угрозой эрозии международного запрета на применение химического оружия».