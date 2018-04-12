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Порошенко назвал «ахиллесову пяту» России
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Порошенко назвал «ахиллесову пяту» России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Президент Украины Петр Порошенко назвал «агрессию» против Киева «ахиллесовой пятой» России. С таким заявлением украинский лидер выступил в ходе Киевского форума по безопасности, передает издание «Гордон».
«Ахиллесовой пятой России является именно ее агрессия против Украины. Ни Кремль, ни [президент России Владимир] Путин, безусловно, не ожидали такого результата. Путь к победе в этой войне против московского агрессора проходит через нашу победу в Украине», — сказал украинский лидер.
Порошенко уверен, что для влияния на поведение России необходимо обеспечить максимальный эффект от антироссийских санкций. «Я подчеркиваю, это возможно только тогда, когда Европейский союз последует примеру США, и весь мир синхронизирует с ними свои санкции, особенно в финансовой сфере», — сказал он.
Не обошел своим вниманием президент Украины и сложившуюся вокруг Сирии ситуацию. «Все мы надеемся, что удастся избежать наихудшего сценария, но в то же время мы с вами понимаем, что терпение цивилизованного мира не безгранично, и все, кто стоит за преступлениями против человечности в этой многострадальной стране, должны понести ответственность», — указал Порошенко.
По словам Порошенко, «раньше некоторые предпочитали воспринимать поведение России просто как шалости избалованного подростка», а сейчас «наконец пришло время относиться к этому поведению как к серьезным преступлениям, которые требуют решительной, широкой и хорошо скоординированной реакции».
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
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