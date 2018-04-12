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Олланд высказался за военный ответ на применение химоружия
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Олланд высказался за военный ответ на применение химоружия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд в эфире радиостанции France Inter высказался в поддержку любого ответа, «в том числе военного» на применение химического оружия в Сирии.
"Есть химическая атака — должна быть реакция международного сообщества. Я поддержу любую реакцию, в том числе военную, так как то, что было совершенно в Сирии, неприемлемо и не должно оставаться без ответа", — заявил Олланд.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
В 2017 году Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, в ночь на 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе. Находившийся на посту президента Франции Олланд был оповещен о готовившемся ударе. Кроме того, он высказывался за введение санкций в отношении властей Сирии в связи с химатакой в Идлибе.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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