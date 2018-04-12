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Порошенко внесет законопроект о прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией
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Порошенко внесет законопроект о прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией 

Rambler News Service 18 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент Украины Петр Порошенко, заявил, что он внесет законопроект о прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией, передает «112 Украина».
«"В этих условиях следующим шагом будет внесение мной в украинский парламент проекта закона о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие настоящего договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего украинского права на самооборону», — сказал Порошенко.
При этом он отметил, что договор полностью отменять нельзя.
«Почему нельзя отменять этот договор, а мы только приостанавливаем действие отдельных статей? Потому что есть важные для Украины положения, в которых стороны, — я цитирую, «уважают территориальную целостность друг друга, стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ», — добавил украинский президент.
По его словам, согласно нормам международного права, эти положения договора останутся в силе независимо от будущего аннулирования Радой его отдельных положений.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Светлана Залищук [заявила] (https://rns.online/economy/MID-Ukraini-gotovitsya-denonsirovat-dogovor-o-druzhbe-s-Rossiei—2018-03-14/), что МИД страны подготовил предложения о денонсации договора о дружбе с Россией.
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