Порошенко внесет законопроект о прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией

«"В этих условиях следующим шагом будет внесение мной в украинский парламент проекта закона о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие настоящего договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего украинского права на самооборону», — сказал Порошенко.

При этом он отметил, что договор полностью отменять нельзя.

«Почему нельзя отменять этот договор, а мы только приостанавливаем действие отдельных статей? Потому что есть важные для Украины положения, в которых стороны, — я цитирую, «уважают территориальную целостность друг друга, стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ», — добавил украинский президент.

По его словам, согласно нормам международного права, эти положения договора останутся в силе независимо от будущего аннулирования Радой его отдельных положений.