Германия пока не получала запрос об участии в возможной военной акции в САР 

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Союзники Берлина пока не направляли запрос правительству ФРГ насчет участия Бундесвера в возможной военной акции в Сирии. Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас, находящийся с визитом в Дублине. Его слова приводит агентство DPA.
"До сих пор такого призыва к Германии нет", — отметил Маас. По его мнению, западные союзники должны действовать в этом вопросе сообща. «Если есть стремление сохранить давление на Россию, то западные партнеры не должны сейчас действовать порознь», — считает министр.
По информации Мааса, США еще не приняли окончательное решение о нанесении военного удара по Сирии.
В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска. Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях возможного удара США по Сирии, если в ходе такой операции пострадают российские граждане.
С утверждением, что 7 апреля в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.