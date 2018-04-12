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Порошенко поручил готовиться к выходу Украины из СНГ
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Порошенко поручил готовиться к выходу Украины из СНГ 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ, сообщает РИА «Новости».
"Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске", — заявил президент Украины на киевском форуме по безопасности.
По его словам, также должна быть инвентаризирована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам страны.
В марте стало известно, что на Украине подготовили план по выходу из СНГ.
Ранее Порошенко распорядился провести военный парад на Крещатике в годовщину независимости Украины.
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