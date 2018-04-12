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Порошенко поручил начать подготовку выхода Украины из СНГ
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Порошенко поручил начать подготовку выхода Украины из СНГ 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.
«Исходя из того, что Украина никогда не была, и не является сейчас членом СНГ, и отказ этой структуры — СНГ осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске», — цитирует «Интерфакс» cлова Порошенко. Он заявил об этом на XI Киевском форуме по безопасности в четверг. Порошенко также высказался за решение об одностороннем прекращении действия ряда положений Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ. Он обосновал это тем, что «агрессия РФ против Украины продолжается до сих пор».
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