Порошенко поручил начать подготовку выхода Украины из СНГ 

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.
«Исходя из того, что Украина никогда не была, и не является сейчас членом СНГ, и отказ этой структуры — СНГ осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске», — цитирует «Интерфакс» cлова Порошенко. Он заявил об этом на XI Киевском форуме по безопасности в четверг. Порошенко также высказался за решение об одностороннем прекращении действия ряда положений Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ. Он обосновал это тем, что «агрессия РФ против Украины продолжается до сих пор».