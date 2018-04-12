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Захарова прокомментировала новый твит Трампа
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Захарова прокомментировала новый твит Трампа по Сирии 

РИА Новости 35 минут назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на новый твит президента США Дональда Трампа о Сирии напомнила, что террористическая группировка "Исламское государство"* появилась в результате действий США.
В четверг Трамп в микроблоге написал, что США при его администрации проделали хорошую работу по избавлению Ближнего Востока от ИГ*. "Где наше "Спасибо, Америка"?", — написал американский президент.
"Просто не все ещё закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ*", — написала Захарова в Facebook.
Кроме того, он уточнил, что атака на Сирию "может быть очень скоро или совсем не скоро".
В среду Трамп писал в Twitter, что ракеты, которые Россия готовится сбивать в Сирии, будут "хорошие, новые и "умные". Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
* Террористическая организация, запрещена в России
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