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Путин не планирует общаться с Трампом
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Разговора Путина с Трампом в графике нет 

Газета.Ru 2 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока телефонного разговора главы государства Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в графике нет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Пока разговора телефонного с президентом США Трампом в графике у президента нет. Эта тема между Москвой и Вашингтоном не поднималась", — заявил Песков.
Он отметил, что ни одна из сторон не инициировала проведение разговора.
Ранее Песков заявил, что на данный момент точных договоренностей о встрече российского главы государства Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом нет. При этом он отметил, что не опровергает заявление, сделанное помощником президента Юрием Ушаковым о том, что встреча двух лидеров пройдет в ближайшем будущем.
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