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Пескова спросили о допросе Сечина
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Песков: допрос Сечина — не дело Кремля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией насчет судебного процесса над экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Он заявил, что не может ответить на вопрос, был ли уведомлен Кремль о том, что глава "Роснефти" Игорь Сечин явится на допрос в суд.
"В любом случае он не имеет отношения к Кремлю", — заявил Песков.
Ранее Сечин впервые явился в суд по делу Улюкаева.
Московский городской суд рассматривает жалобу защиты бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева на его приговор по делу о взятке. "Газета.Ru" следит за развитием событий в режиме онлайн.
15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу МЭР Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу размером 130,4 млн руб.
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