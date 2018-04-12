В Кремле обратились с призывом к США

В Кремле призвали США избегать роста напряжённости в Сирии

«В России тщательно следят за соответствующими заявлениями, которые идут из Вашингтона. И по-прежнему мы считаем, что крайне необходимо избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряжённости в Сирии», — сказал Песков.

По его словам, «это имело бы чрезвычайно деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования».