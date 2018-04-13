В Госдуму внесен законопроект об ответных мерах в адрес США 

Проект федерального закона предоставляет правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.
Глава нижней палаты парламента напомнил журналистам, что депутаты не раз обсуждали недружественные действия США по отношению к России. При этом парламентарии «говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса».
Законопроект депутаты планируют обсудить на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций (его внеочередное заседание планируется на 16 апреля), пояснил Володин. Затем поправки разошлют в регионы и обсудят с экспертами и кабмином. После чего проект будет вынесен на пленарное заседание.