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Песков подтвердил существование линии спецсвязи военных РФ и США
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Песков подтвердил существование линии спецсвязи военных РФ и США 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: Российская Газета
Специальная линия связи между военными ведомствами России и США по Сирии существует и работает.
"Эта линия существует и она находится в активном состоянии", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос, используется ли этот канал в связи с возможными ударами США по Сирии, Песков отвечать не стал. «Я в целом говорю, что линия задействована с обеих сторон», — пояснил он.
"По-прежнему мы считаем, что крайне необходимо избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии", — также заявил пресс-секретарь президента. — Мы считаем, это имело бы чрезвычайно деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования".
В Москве тщательно следят за заявлениями по Сирии, которые звучат из Вашингтона, сказал Песков.
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