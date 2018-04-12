Песков подтвердил существование линии спецсвязи военных РФ и США

"Эта линия существует и она находится в активном состоянии", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

На вопрос, используется ли этот канал в связи с возможными ударами США по Сирии, Песков отвечать не стал. «Я в целом говорю, что линия задействована с обеих сторон», — пояснил он.

"По-прежнему мы считаем, что крайне необходимо избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии", — также заявил пресс-секретарь президента. — Мы считаем, это имело бы чрезвычайно деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования".