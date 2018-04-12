Запад будет «отползать» от воинствующей риторики по Сирии, заявил Джабаров

Ранее Белый дом заявил о том, что вопрос по ракетным ударам по Сирии будет обсуждаться, глава кабинета министров Великобритании Тереза Мэй созывает по этому вопросу срочное совещание. Американские СМИ не исключали, что решение о возможной ракетной атаке по Сирии может быть принято до конца текущей недели.

"Я полагаю, что сейчас и американцы, и британцы будут тихонько отползать от воинствующей риторики по Сирии. Еще пару дней будут говорить об этом, а потом ситуация станет спокойнее", — заявил Джабаров РИА Новости в четверг.

Он напомнил, что оппозиция в Великобритании уже потребовала обсудить вопрос о возможном участии вооруженных сил страны в сирийской операции на заседании Палаты общин

"Любая неудача в этой операции будет означать крах для действующего кабинета министров, Тереза Мэй это понимает, тем более учитывая, что с «делом Скрипалей» она оказалась в довольно сложной ситуации", — сказал парламентарий.

Он отметил, что вклад в стабилизацию обстановки должны внести и специалисты ОЗХО , которые направились в сирийский город Дума

Джабаров также подчеркнул, что сейчас вокруг ситуации, связанной с возможной ракетной атакой на Сирию, «очень много фэйковых новостей».

Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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