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Володин поблагодарил наблюдателей на выборах
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Володин поблагодарил наблюдателей от ПА ОДКБ за работу на выборах президента РФ 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), работавших на выборах президента РФ, назвав это примером конструктивного взаимодействия стран — членов ОДКБ.
"Одним из примеров нашего конструктивного взаимодействия стало участие наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах президента России. Впервые миссия наблюдателей была сформирована именно от Парламентской ассамблеи ОДКБ, и хочется в этой связи поблагодарить всех наблюдателей из стран ОДКБ и СНГ, работавших на выборах президента РФ, за объективные оценки процедуры голосования и итогов выборов", — заявил Володин.
По его словам, всего в наблюдении за выборами приняло участие порядка полутора тысяч электоральных экспертов из 109 стран мира.
"Из них по приглашению Федерального собрания РФ — свыше 500 иностранных наблюдателей более чем из 80 стран", — напомнил спикер Госдумы, назвав подобное количество "беспрецедентно высоким".
Выборы президента прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, избрался на новый шестилетний срок с 76,69% голосов.
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