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Глава направленной в Сирию делегации Госдумы призвал думать о восстановлении САР
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Глава направленной в Сирию делегации Госдумы призвал думать о восстановлении САР 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Основная задача России в Сирии — сделать страну безопасной и восстановить в ней мир, несмотря на планы Соединённых Штатов нанести по Сирийской арабской республике ракетный удар. Об этом заявил глава делегации Госдумы в САР депутат Дмитрий Саблин («Единая Россия»), передаёт РИА «Новости».
«Какие бы ни складывались геополитические условия, основная задача России в первую очередь обеспечить мир и благополучие на сирийской земле», — сказал Саблин.
По его словам, хотя корабли Военно-морского флота США подходят вплотную к берегам Сирии, Россия не обращает на них никакого внимания, поскольку главная задача — восстановление Сирии. «Американцы думают о том, как уничтожить, а Россия думает о том, как построить и создать», — добавил парламентарий.
Делегация депутатов Госдумы прибыла в Сирию 10 апреля. Парламентарии планируют встретиться с президентом САР Башаром Асадом, чиновниками и бизнесменами.
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