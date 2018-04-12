Глава направленной в Сирию делегации Госдумы призвал думать о восстановлении САР

«Какие бы ни складывались геополитические условия, основная задача России в первую очередь обеспечить мир и благополучие на сирийской земле», — сказал Саблин.

По его словам, хотя корабли Военно-морского флота США подходят вплотную к берегам Сирии, Россия не обращает на них никакого внимания, поскольку главная задача — восстановление Сирии. «Американцы думают о том, как уничтожить, а Россия думает о том, как построить и создать», — добавил парламентарий.