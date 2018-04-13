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Пока ничего не решил: Трамп изучает разведданные по Сирии
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Трамп планировал атаковать российские объекты

Пока ничего не решил: Трамп изучает разведданные по Сирии 

Украина.ру 13 апреля 2018
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
По ее словам, администрация Трампа продолжает изучать данные разведки и взаимодействует с партнерами.
«Никаких окончательных решений не сделано», — заявила Сандерс.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном военном ответе Вашингтона на предполагаемое применение Дамаском химоружия в сирийской Думе. При этом он сообщил, что скоро, или не скоро будет нанесен удар, неизвестно.
Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о тесном сотрудничестве при планировании ответа на «химатаку» в Сирии.
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