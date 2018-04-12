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Связь Москвы с Парижем и Вашингтоном не разорвана, заявил посол во Франции
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Связь Москвы с Парижем и Вашингтоном не разорвана, заявил посол во Франции 

РИА Новости 1 час назад
ПАРИЖ, 12 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Контакты между Москвой и Парижем остаются плотными, с Вашингтоном сложнее, но все информационные каналы сохраняются, заявил в четверг советник-посланник посольства РФ в Париже Артем Студенников в эфире радиостанции France Info.
"Нет, связь вовсе не разорвана. С Францией контакты очень плотные: президенты общаются, главы МИД общаются, министерства иностранных дел тоже общаются", — сказал он.
Студенников отметил, что «с США несколько хуже».
"Но, тем не менее, диалог тоже продолжается. Все информационные каналы по-прежнему работают", — подчеркнул дипломат.
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