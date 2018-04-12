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Россия готовится к любому развитию событий вокруг Сирии, заявили в Госдуме
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Россия готовится к любому развитию событий вокруг Сирии, заявили в Госдуме 

РИА Новости 1 час назад
РИА Новости. Россия готовится к любому развитию событий вокруг Сирии, в том числе к самому худшему, ПВО в постоянной боеготовности — зампред комитета ГД
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