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Россия готовится к любому развитию событий вокруг Сирии, заявили в Госдуме
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Россия готовится к любому развитию событий вокруг Сирии, заявили в Госдуме
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
РИА Новости
.
Россия
готовится к любому развитию событий вокруг
Сирии
, в том числе к самому худшему, ПВО в постоянной боеготовности — зампред комитета
ГД
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