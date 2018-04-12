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Эксперт: Украина показывает, что под покровительством США ей можно все
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Эксперт: Украина показывает, что под покровительством США ей можно все 

Свободная пресса 1 час назад
Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов прокомментировал аресты российских кораблей на Украине.
По его словам, Украина хочет создать вокруг Крыма особый режим, при котором суда должны быть запуганы такими арестами.
«Это и предостережение в частности круизных судам, чтобы они не заходили в порты Крыма. Это и провоцирование России на какие-то жесткие меры, чтобы потом нас обвинить. Ну и наконец, это болезнь. Неизлечимая. Украина живет по своим законам, не соблюдая никакие нормы, и демонстрирует всем нам, что под покровительством США ей допустимо все», — сказал эксперт в интервью «СП».
Читайте подробнее в материале «Свободной прессы» «Почему Россия не может ответить украинским пиратам».
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