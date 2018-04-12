Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая

Оценены шансы Медведева остаться премьером

Восьмого мая, на следующий день после инаугурации президента РФ, депутаты Госдумы предварительно утвердят кандидатуру нового премьер-министра. «Коммерсант» пишет, что шансы главы правительства Дмитрия Медведева снова занять этот пост «довольно высоки».

Депутат одной из думских фракций подтвердил газете, что кандидатуру премьера утвердят 8 мая, но пока неизвестно, кто кандидат.

Высокопоставленные источники в Кремле и правительстве заявили «Коммерсанту», что вопрос о переназначении Медведева был «де-факто решен еще несколько месяцев назад».

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов заявил, что фактор «возможной усталости» от действующего премьера может отойти на второй план из-за «внешнеполитической повестки».

Восьмое мая в качестве даты утверждения кандидатуры премьера начало входить в традицию в 2008 году. Тогда, через день после инаугурации Медведева, депутаты поддержали назначение премьером Владимира Путина . Восьмого мая 2012 года, после президентской инаугурации Путина, Госдума утвердила Медведева на посту главы правительства.