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Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая
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Оценены шансы Медведева остаться премьером 

Рамблер 1 час назад
Восьмого мая, на следующий день после инаугурации президента РФ, депутаты Госдумы предварительно утвердят кандидатуру нового премьер-министра. «Коммерсант» пишет, что шансы главы правительства Дмитрия Медведева снова занять этот пост «довольно высоки».
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Депутат одной из думских фракций подтвердил газете, что кандидатуру премьера утвердят 8 мая, но пока неизвестно, кто кандидат.
Высокопоставленные источники в Кремле и правительстве заявили «Коммерсанту», что вопрос о переназначении Медведева был «де-факто решен еще несколько месяцев назад».
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов заявил, что фактор «возможной усталости» от действующего премьера может отойти на второй план из-за «внешнеполитической повестки».
Восьмое мая в качестве даты утверждения кандидатуры премьера начало входить в традицию в 2008 году. Тогда, через день после инаугурации Медведева, депутаты поддержали назначение премьером Владимира Путина. Восьмого мая 2012 года, после президентской инаугурации Путина, Госдума утвердила Медведева на посту главы правительства.
Одиннадцатого апреля Медведев отчитался перед Думой о проделанной правительством работе за шесть лет и рассказал, что Россия никогда раньше не получала «столько сильных ударов одновременно». При этом, по его мнению, экономика страны «не просто выжила», но и начала развиваться.
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