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Тотрова: «Дарьял» читают по всему миру
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Тотрова: «Дарьял» читают по всему миру 

Sputnik Южная Осетия 32 минуты назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Тотрова\: "Дарьял" читают по всему мируВ этом году одному из популярнейших журналов Осетии — Алании исполняется 27 лет. Заместитель главного редактора «Дарьяла» Ольга Тотрова рассказала нашему радио о рубриках, авторах и читателях журнала.
По словам Тотровой, журнал был задуман как русскоязычный на территории Северной Осетии — Алании. В журнале огромное количество рубрик: страница главного редактора, «Проза и поэзия», «Впервые в „Дарьяле“, „Человек и война“, „Наука и культура“, творческая вклейка художников, „Цитата“ и многие другие.
»Начиналось все с наших авторов и читателей. Потом у нас появились подписчики не только со всей России, но и из-за рубежа. Периодически у нас печатаются зарубежные авторы. Также стараемся привлекать новых писателей", — отметила Ольга Эрнестовна.
Все подробности слушайте в нашем аудиоматериале, а также на частоте 106,3 FM.
Кстати, у «Дарьяла» есть и своя электронная версия.
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