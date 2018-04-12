Тотрова: «Дарьял» читают по всему миру

Тотрова\: "Дарьял" читают по всему мируВ этом году одному из популярнейших журналов Осетии — Алании исполняется 27 лет. Заместитель главного редактора «Дарьяла» Ольга Тотрова рассказала нашему радио о рубриках, авторах и читателях журнала.

По словам Тотровой, журнал был задуман как русскоязычный на территории Северной Осетии — Алании. В журнале огромное количество рубрик: страница главного редактора, «Проза и поэзия», «Впервые в „Дарьяле“, „Человек и война“, „Наука и культура“, творческая вклейка художников, „Цитата“ и многие другие.

»Начиналось все с наших авторов и читателей. Потом у нас появились подписчики не только со всей России , но и из-за рубежа. Периодически у нас печатаются зарубежные авторы. Также стараемся привлекать новых писателей", — отметила Ольга Эрнестовна.

Все подробности слушайте в нашем аудиоматериале, а также на частоте 106,3 FM.

Кстати, у «Дарьяла» есть и своя электронная версия.