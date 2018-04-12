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Жириновский насмешил Думу
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Жириновский насмешил Думу 

Рамблер 1 час назад
Выступление Владимира Жириновского в Думе насмешило депутатов. Политик заявил, что обогнал своего коллегу, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, по числу внуков. Как заявил Жириновский, у Зюганова 8 внуков, а у него самого — уже 9. Также Владимир Вольфович пообещал обогнать певца Иосифа Кобзона, у которого 10 внуков. Депутаты поинтересовались, откуда у лидера ЛДПР столько внуков, на что он в привычной манере посоветовал им не лезть в чужие кошельки, кровати и желудки. В заключение Жириновский процитировал Сталина, который в 1935 году сказал, что жить стало лучше.
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