Жириновский насмешил Думу 

Выступление Владимира Жириновского в Думе насмешило депутатов. Политик заявил, что обогнал своего коллегу, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, по числу внуков. Как заявил Жириновский, у Зюганова 8 внуков, а у него самого — уже 9. Также Владимир Вольфович пообещал обогнать певца Иосифа Кобзона, у которого 10 внуков. Депутаты поинтересовались, откуда у лидера ЛДПР столько внуков, на что он в привычной манере посоветовал им не лезть в чужие кошельки, кровати и желудки. В заключение Жириновский процитировал Сталина, который в 1935 году сказал, что жить стало лучше.