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Экс-президент США предостерег Трампа от военного конфликта
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Экс-президент США предостерег Трампа от военного конфликта 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывший президент США Джимми Картер предупредил нынешнего американского лидера Дональда Трампа об опасности любых военных акций против России, Сирии и Северной Кореи.
«Я молюсь за то, что чтобы наша страна существовала в мирных условиях, не преувеличивала и не усугубляла вызовов, исходящих от Северной Кореи, из России или Сирии», — сказал он, передает «Интерфакс».
Экс-президент США добавил: «Я надеюсь, что он (Трамп) осознает так же глубоко, как и я, как это осознавали другие президенты, что любой обмен ядерными ударами станет катастрофой для всего человечества».
По его словам, даже менее масштабное военное столкновение «является опасным занятием», которое может привести к выходу общей ситуации из-под контроля.
Associated Press отмечает, что «демократ до мозга костей» Картер подвергал Трампа критике «на разных фронтах», заявляя, что «множество людей» уже понимает, что «совершили ошибку», избрав Трампа президентом.
В конце марта Картер назвал назначение Джона Болтона советником президента по национальной безопасности «одной из худших ошибок» американского лидера Дональда Трампа, сообщают американские СМИ.
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