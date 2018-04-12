Экс-президент США предостерег Трампа от военного конфликта

«Я молюсь за то, что чтобы наша страна существовала в мирных условиях, не преувеличивала и не усугубляла вызовов, исходящих от Северной Кореи, из России или Сирии», — сказал он, передает «Интерфакс»

Экс-президент США добавил: «Я надеюсь, что он (Трамп) осознает так же глубоко, как и я, как это осознавали другие президенты, что любой обмен ядерными ударами станет катастрофой для всего человечества».

По его словам, даже менее масштабное военное столкновение «является опасным занятием», которое может привести к выходу общей ситуации из-под контроля.

Associated Press отмечает, что «демократ до мозга костей» Картер подвергал Трампа критике «на разных фронтах», заявляя, что «множество людей» уже понимает, что «совершили ошибку», избрав Трампа президентом.