Асад оценил восстановление сирийской экономики в $400 млрд

Президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией российских парламентариев заявил, что на восстановление сирийской экономики уйдет 10-15 лет и потребуется $400 млрд Об этом сообщил руководитель группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, передает РИА «Новости».

"Восстановление инфраструктуры будет стоить не меньше $400 млрд, на это понадобиться 10-15 лет", — привел Саблин слова Асада.

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