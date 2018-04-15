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Асад оценил восстановление сирийской экономики в $400 млрд
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Асад оценил восстановление сирийской экономики в $400 млрд 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией российских парламентариев заявил, что на восстановление сирийской экономики уйдет 10-15 лет и потребуется $400 млрд Об этом сообщил руководитель группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, передает РИА «Новости».
"Восстановление инфраструктуры будет стоить не меньше $400 млрд, на это понадобиться 10-15 лет", — привел Саблин слова Асада.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по сирийской территории в ответ на предполагаемую химатаку в сирийской Думе.
Сирийская сторона расценила удары как акт агрессии.
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