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РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США
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Россия подняла в ГА ООН вопрос высылки своих дипломатов из США 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: EPA
Представители российской миссии подняли вопрос высылки американским руководством 12 российских дипломатов постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке в рамках профильного комитета Генеральной Ассамблеи организации, передает РИА "Новости".
По словам пресс-секретаря постоянного представительства Федора Стржижковского, 11 апреля по запросу России был созван комитет ООН по отношениям с государством пребывания, в обязанности которого входит контроль за условиями работы в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН и расквартированных делегаций.
"За последние годы они стремительно ухудшаются", — заявил Стржижковский.
В частности, он отметил, что в ходе встречи поднималась тема "очередное грубое нарушение властями США своих международно-правовых обязательств" в связи с высылкой сотрудников постоянного представительства России вместе с семьями. Российская делегация выступила с требованием принять меры, необходимые для исправления сложившейся ситуации.
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