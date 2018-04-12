Россия подняла в ГА ООН вопрос высылки из США дипломатов постпредства

Как заявил пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский , 11 апреля по запросу РФ был срочно созван комитет ООН по отношениям с государством пребывания, который призван следить за условиями работы в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН и расквартированных здесь делегаций.

"За последние годы они стремительно ухудшаются", — заявил он.

По его словам, в ходе встречи «обсуждалось очередное грубое нарушение властями США своих международно-правовых обязательств» в связи с высылкой из США 12 сотрудников постпредства РФ вместе с членами семей.

Российская делегация потребовала «принять необходимые меры по исправлению ситуации».