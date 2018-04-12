Депутат Рады: Киеву не выгоден полный разрыв договора о дружбе с Россией 

Депутат Верховной рады Иван Винник заявил, что полный разрыв договора о дружбе с Россией не в национальных интересах Украины.
В эфире телеканала «112 Украина» он пояснил, что в договоре есть «основополагающие позиции относительно уважения к украинской границе со стороны РФ, их неприкосновенность, ну и защиты со стороны РФ от любых незаконных террористических пересечений».
Винник отметил, что Украина собирается использовать данный договор в судах по защите своих государственных интересов.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесет в Раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.