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Военного разрешения конфликта в Сирии не существует — генсек ООН
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Военного разрешения конфликта в Сирии не существует — генсек ООН 

Авторадио 40 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
В центре внимания информагентств продолжает оставаться ситуация вокруг Сирии, пишет новостной агрегатора СМИ2. Положение дел обсуждали сегодня на Совете безопасности ООН. Соединенные Штаты раскручивают военный сценарий в Сирии, за это придется отвечать. Об этом заявил на заседании постоянный представитель нашей страны при организации Василий Небензя. О том, что военного разрешения конфликта в Сирии не существует, говорил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Ситуацию в регионе можно урегулировать только путем политических переговоров. Об этом пишет РИА Новости. Выступая на заседании, генсек ООН предупредил о возвращении «холодной войны» в международных отношениях.
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