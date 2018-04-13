В центре внимания информагентств продолжает оставаться ситуация вокруг Сирии, пишет новостной агрегатора СМИ2. Положение дел обсуждали сегодня на Совете безопасности ООН. Соединенные Штаты раскручивают военный сценарий в Сирии, за это придется отвечать. Об этом заявил на заседании постоянный представитель нашей страны при организации Василий Небензя. О том, что военного разрешения конфликта в Сирии не существует, говорил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Ситуацию в регионе можно урегулировать только путем политических переговоров. Об этом пишет РИА Новости. Выступая на заседании, генсек ООН предупредил о возвращении «холодной войны» в международных отношениях.