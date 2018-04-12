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Астронавт осудил Трампа за «странную угрозу начать войну»
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Астронавт США осудил Трампа за «странную угрозу начать войну» 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американский астронавт Скотт Келли осудил главу американского государства Дональда Трампа за угрозу нанести удар по Сирии.
«Подождите. Может быть, я что-то недопонимаю, но разве президент Соединенных Штатов только что не выступил со странной угрозой начать войну против суверенного государства, и это не стало главной темой в новостях?» — заявил Келли в Twitter.
Он призвал Трампа быть «более вдумчивым лидером». Келли напомнил, что от дейтсвий Трампа зависят жизни американских военных, передает ТАСС.
В среду Трамп сделал сразу несколько громких заявлений в своем Twitter. Так, он заявил, что России нужно подготовиться к отражению ракетных ударов по Сирии, и предложил Москве «остановить гонку вооружений». Пользователи Twitter раскритиковали президента США за эти заявления.
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