Мэй обсудит вопрос о военном вмешательстве в Сирию на совещании кабмина

«Я могу подтвердить, что завтра состоится совещание кабинета министров, на котором данный вопрос будет обсуждаться», — сказала представитель правительства Великобритании, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее СМИ сообщали, что Мэй отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.