Мэй обсудит вопрос о военном вмешательстве в Сирию на совещании кабмина 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 апреля проведёт совещание кабинета министров, в ходе которого будет обсуждён вопрос о возможном военном вмешательстве в Сирии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя офиса британского премьера.
«Я могу подтвердить, что завтра состоится совещание кабинета министров, на котором данный вопрос будет обсуждаться», — сказала представитель правительства Великобритании, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее СМИ сообщали, что Мэй отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.