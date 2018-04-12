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Мэй обсудит вопрос о военном вмешательстве в Сирию на совещании кабмина
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Мэй обсудит вопрос о военном вмешательстве в Сирию на совещании кабмина 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 апреля проведёт совещание кабинета министров, в ходе которого будет обсуждён вопрос о возможном военном вмешательстве в Сирии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя офиса британского премьера.
«Я могу подтвердить, что завтра состоится совещание кабинета министров, на котором данный вопрос будет обсуждаться», — сказала представитель правительства Великобритании, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее СМИ сообщали, что Мэй отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.
RT на русском: последние новости
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