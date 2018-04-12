Ещё
Британский кабмин обсуждает вопрос о военном вмешательстве в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британский кабмин обсуждает вопрос о военном вмешательстве в Сирии 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости, Мария Табак. Британский кабинет министров на заседании под председательством премьера Терезы Мэй обсуждает вопрос об участии Великобритании в возможных авиаударах по Сирии, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству.
Министры, а также представители спецслужб собрались в официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит примерно к 16.30 (18.30 мск).
Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают.
В минувший вторник офис британского премьера сообщил, что Мэй, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии.
В принципе, решение, которое примет сегодня кабмин, достаточно для участия или неучастия Великобритании в военных действиях. Принятие решения относительно военных действий принимает премьер-министр страны в соответствии с «королевской прерогативой».
Однако лидер оппозиции Джереми Корбин и ряд других парламентариев призвали правительство все же проконсультироваться с парламентом по такому серьезному вопросу.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Посольство России высмеяло Times за "контролируемый повстанцами" Дамаск Помпео поддержал дипломатическое решение по иранской ядерной сделке Помпео: США будут стремиться к "более продуктивным" отношениям с Китаем
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву144
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии267
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии32
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии168
Зюганов попал в реанимацию43
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение