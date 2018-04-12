Британский кабмин обсуждает вопрос о военном вмешательстве в Сирии

Министры, а также представители спецслужб собрались в официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит примерно к 16.30 (18.30 мск).

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают.

В минувший вторник офис британского премьера сообщил, что Мэй, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии.

В принципе, решение, которое примет сегодня кабмин, достаточно для участия или неучастия Великобритании в военных действиях. Принятие решения относительно военных действий принимает премьер-министр страны в соответствии с «королевской прерогативой».

Однако лидер оппозиции Джереми Корбин и ряд других парламентариев призвали правительство все же проконсультироваться с парламентом по такому серьезному вопросу.

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