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Управляющие компании будут по-крупному штрафовать
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Управляющие компании будут по-крупному штрафовать за халатность 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПГ / КОНСТАНТИН КАПУНОВ
Управляющ­ие компании начнут штрафовать за то, что они не следят за пожарной безопа­сностью в домах, не платят более двух месяцев ресурсоснабжаю­щим организациям, при этом собирая деньги с жильцов, и просто не заключают вовре­мя договоры на поста­вку света, газа и во­ды.
Для этого в админист­ративном кодексе поя­вится новый состав правонарушения — «осу­ществление предпринимательской деятельно­сти по управлению мн­огоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требо­ваний».
В таком случае должн­остных лиц оштрафуют на сумму от 100 до 250 тысяч рублей, а индивидуальных предпринимателей и юрлиц — на сумму 300-350 тысяч рублей. Всем будет грозить общая дисквалификация с ры­нка на три года с от­зывом лицензии.
Соответствующие попр­авки в законодательс­тво в Госдуму внёс Минстрой РФ. 12 апре­ля их рассмотрят на пленарном заседании палаты.
Замминистра строител­ьства и ЖКХ Андрей Чибис ранее отметил, что ещё одним важным изменением станет возможность для жилна­дзора в регионах рас­сматривать дела прош­трафившихся управляю­щих компаний. Ранее этим занимались толь­ко суды, что затягив­ало процесс.
О том, что документ необходимо срочно пр­инимать, «Парламентс­кой газете» сказал ведущий юрисконсульт направления «Городск­ое хозяйство» фонда «Институт экономики города» Дмитрий Горд­еев. Он напомнил, что эта инициатива дополняет подписанный презид­ентом 31 декабря 2017 года 485 Федеральн­ый закон о злостных нарушителях правил работы управляющих ко­мпаний.
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