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Мэй обсудит на заседании кабмина возможность применения силы против Сирии
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Мэй обсудит на заседании кабмина возможность применения силы против Сирии 

РИА Новости 29 минут назад
РИА НОВОСТИ МЭЙ В ЧЕТВЕРГ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ КАБМИНА, ГДЕ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ ВОЗМОЖНОЕ ВОЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В СИРИИ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОФИСА ПРЕМЬЕРА РИА НОВОСТИ
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