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Британский кабмин обсуждает вопрос о военном вмешательстве в Сирии
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Британский кабмин обсуждает вопрос о военном вмешательстве в Сирии 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости, Мария Табак. Британский кабинет министров на заседании под председательством премьера Терезы Мэй обсуждает вопрос об участии Великобритании в возможных авиаударах по Сирии, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству.
Министры, а также представители спецслужб собрались в официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит примерно к 16.30 (18.30 мск).
Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают.
В минувший вторник офис британского премьера сообщил, что Мэй, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии.
В принципе, решение, которое примет сегодня кабмин, достаточно для участия или неучастия Великобритании в военных действиях. Принятие решения относительно военных действий принимает премьер-министр страны в соответствии с «королевской прерогативой».
Однако лидер оппозиции Джереми Корбин и ряд других парламентариев призвали правительство все же проконсультироваться с парламентом по такому серьезному вопросу.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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