США допустили удар по российским силам в Сирии

Соединенные Штаты не исключают варианта возможного удара по российским вооруженным силам в Сирии в ходе планируемого военного ответа на химатаку в сирийской Думе, в которой США обвиняет сирийский режим, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов Сара Сандерс.
"Это означает, что все варианты рассматриваются", — ответила она на вопрос журналистов, что означают угрозы в адрес России, которые президент США озвучил в своем Twitter и возможны ли столкновения США с российскими вооруженными силами.
В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут "хорошие, новые и "умные".